N’avez-vous pas parfois le goût de simplement chanter et danser, sous le rythme de votre musique préférée? C’est qu’on appelle la fièvre du week-end! Je n’ai pas l’intention de vous amener au mythique Studio 54, mais plutôt de vous faire découvrir le nouveau boozy brunch du Méchant Bœuf, de vous transporter en plein cœur de l’Égypte antique dans une soirée jetset et de boire des bulles, à l’occasion de la Semaine du cidre. Lâchez Netflix, sortez et amusez-vous!

MANGER : Un brunch spécial 100% années 90

Photo courtoisie

Si vous avez le goût de chanter à tue-tête les paroles de Get Down des Backstreet Boys, Hit Me Baby One More Time de Britney Spears ou encore Wannabe des Spice Girls, vous ne pouvez manquer ce dimanche, le Boozy brunch dédié uniquement à la musique des années 90 au restaurant Méchant Bœuf. Ce printemps, l’établissement accorde donc une différente tribune musicale lors de ses brunchs festifs et vous promet des mimosas à volonté, en plus de vous proposer des plats originaux, qui combleront les petits comme les grands appétits. Sur la carte, on retrouve le plat de poulet frit et gaufre, un toast à l’avocat sur pain de campagne, une poutine déjeuner et d’autres choix tout aussi délicieux. Personnellement, j’ai succombé à l’assiette de Bénédictine classique avec muffin anglais, capicollo, sauce hollandaise, accompagné de salade verte et pommes de terre rattes. C’est le brunch parfait pour faire la fête, mais aussi pour les lendemains de veille! (124 rue Saint-Paul Ouest, Montréal)

BOIRE : Les bulles à bord avec la semaine du cidre

Photo courtoisie

La Semaine du cidre est de retour pour une troisième édition, ce samedi jusqu’au 5 mai prochain, à travers le Québec. Dans divers lieux à Montréal et ailleurs, plusieurs activités se dérouleront pour célébrer le cidre de nos producteurs d’ici sous toutes ses formes : dégustations gratuites, conférences, ateliers sur la pomiculture et même la fabrication de cidres! Si cela vous dit de sortir un peu de la ville, plus d’une vingtaine de cidreries participantes ouvriront leurs portes aux visiteurs, tels que la Cidrerie Milton, la Cidrerie Lacroix, la Cidrerie Cryo ou le Domaine Lavoie. Santé! (Pour la programmation complète, visitez le https://cidreduquebec.com)

SORTIE : Le Bal des 1001 nuits pour la bonne cause

Photo courtoisie

Dans une ambiance féérique et orientale, le Bal des 1001 nuits est de retour pour une deuxième édition, au profit de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, venant en aide aux enfants et leurs familles. Tout comme l’an dernier, plus de 1000 jeunes professionnels de divers milieux se réuniront au Complexe sportif Bell à Brossard, qui prendra des allures d’Égypte antique, inspiré de la Vallée du Nil. Au programme, les invités pourront se déhancher sous les rythmes de divers DJs, participer à un encan silencieux et déguster les différentes bouchées offertes à plusieurs stations gourmandes. D’ailleurs plusieurs personnalités publiques seront présentes à l’événement-bénéfice, dont la porte-parole, Sophie Lorain, les animateurs de la soirée, Julie Snyder et Étienne Boulay et d’autres vedettes québécoises adorées du public, tels que Dominic Arpin, Olivier Primeau ou encore Andy Mailly-Pressoir. Mesdames, inspirez-vous des robes de Cléopâtre pour plonger dans la magie des contes des mille et une nuits! (Pour vous procurer des billets, rendez-vous au https://www.bal1001nuits.ca/ - 8000, boulevard Leduc, Brossard, Montréal)