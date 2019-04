Le directeur général d’Équiterre nommé à la tête du BTER de la Ville de Montréal

Sidney Ribaux, cofondateur d’Équiterre, est le nouveau directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) de la Ville de Montréal.

La mairesse Valérie Plante en a fait l’annonce jeudi.

«La Ville de Montréal a pris un engagement ferme envers la transition écologique et la résilience», a-t-elle dit par communiqué. «Monsieur Ribaux, dont la réputation dans le milieu environnemental n’est plus à faire, aura notamment pour mandat de générer de l’engouement, de l’adhésion et des actions concrètes et significatives dans le but de concrétiser un virage écologique notable pour notre métropole.»

À la tête du BTER, il sera responsable d’assurer la mise en œuvre du plan d’action pour faire de Montréal une ville durable, ainsi que d’élaborer la phase suivante qui doit débuter après 2020.

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de grandes ambitions pour le virage écologique de la Ville de Montréal que j’entreprends ce nouveau chapitre professionnel. Mon parcours des dernières décennies témoigne d’un réel engagement dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, la mobilité durable et les transitions énergétique et agroalimentaire», a affirmé Sidney Ribaux.

Il a présidé le conseil d’administration d’Équiterre jusqu’en 1998 avant d’en devenir le directeur général jusqu’à aujourd’hui.