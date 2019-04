Les 250 ans de Beethoven soulignés par l'Orchestre symphonique de Laval

Même après 34 ans, il est toujours temps de se réinventer. Pour sa programmation 2019-2020, l'Orchestre symphonique de Laval (OSL) a donc décidé d'innover en présentant le festival Classique hivernal.

Du 31 janvier au 2 février 2020, les musiciens présenteront quatre concerts soulignant le 250e anniversaire de naissance du célèbre compositeur Beethoven. Les rendez-vous auront lieu à la Salle André-Mathieu.

Le pianiste Charles Richard-Hamelin tiendra la vedette de deux de ces œuvres, soit «Musiques héroïques» et «Charles Richard-Hamelin joue l'Empereur» offertes le 1er février. Le festival s'amorcera avec la présentation de «L'homme et la nature» et se terminera au son de «Hymne à la joie».

Soutenu par son chef et directeur artistique Alain Trudel, l'OSL proposera notamment neuf concerts symphoniques, cinq concerts hors-série et cinq autres de musique de chambre au cours de la prochaine année.

Pour tous les détails de la nouvelle programmation et l'achat de billets: osl.qc.ca.