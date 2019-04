Les acteurs de la série Empire demandent le retour de Jussie Smollett

Jussie Smollett va peut-être faire son retour dans Empire.

L'acteur, qui avait été inculpé pour avoir prétendument fait une fausse déposition à la police, a été libéré le mois dernier et toutes les charges retenues contre lui ont été abandonnées sans vraiment d'explication.

Cette décision a scandalisé le maire de Chicago, Rahm Emanuel, et le chef de la police de la ville, qui affirment toujours que l'acteur avait orchestré sa propre agression.

La ville de Chicago poursuit actuellement l'acteur en justice pour recouvrer le coût de l'enquête tandis que la carrière professionnelle de ce dernier est actuellement en suspens pendant que Lee Daniels, le producteur de la série, et ses collaborateurs décident s'ils souhaitent ou non que l'acteur y reprenne son rôle.

Ses camarades de tournage, dont Taraji P. Henson, Terrence Howard, Bryshere Y. Gray, Trai Byers, Gabourey Sidibe et Nicole Ari Parker, ont signé une lettre, obtenue par Deadline, dans laquelle ils demandent le retour de Jussie Smollett dans la série. Le courrier a été envoyé à Charlie Collier, président de Fox Entertainment, aux studios de télévision Disney et à la présidente de DAB Wald Entertainment, Dana Walden, entre autres, la semaine dernière.

« Nous comprenons que les derniers mois ont été difficiles à gérer, et parfois, les gros titres ont apporté plus de confusion que de clarté, mais une conclusion à maintenant été apportée à cette épreuve », peut-on lire.

Il a été suggéré que l'épisode d'Empire diffusé le mercredi 24 avril était le dernier que Jussie Smollett avait tourné.

Ce pourrait donc être sa dernière apparition dans la série, bien que ses co-stars soient déterminées à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'il revienne.

« Tout au long des cinq saisons d'Empire à travailler avec Jussie et à suivre son comportement au cours de cet événement traumatisant, nous avons appris à connaître non seulement le personnage que Jussie incarne, mais également à connaître véritablement le caractère personnel de Jussie, poursuivent-ils. Il est gentil. Il est compatissant. Il est honnête et avant tout, il est empreint d'intégrité. Il est également innocent et n'est plus sujet à aucune incertitude juridique, les accusations criminelles portées contre lui ayant été abandonnées. »

Les signataires de la lettre ont ajouté : « Nous sommes convaincus que l'affaire a été abandonnée, car elle n'aurait pas prévalu ».

La procureure du comté de Cook, qui a accepté d'abandonner les accusations portées contre Jussie Smollett, le mois dernier, a révélé qu'elle avait reçu des menaces de mort à caractère raciste. Kim Foxx a ainsi renforcé sa sécurité personnelle, car elle s'inquiète pour sa sécurité et celle de sa famille.