Les coups de cœur de... Valérie Chevalier

L’animatrice Valérie Chevalier est une véritable touche-à-tout. Après avoir été chroniqueuse à Salut, Bonjour !, elle anime aujourd’hui la quotidienne Cochon dingue et présente ce printemps sa nouvelle émission de voyage Top 10 Insolite, sur les ondes d’Évasion. Auteure, elle lance ce mois-ci son quatrième roman Tu peux toujours rester, qui nous fait voyager dans plusieurs endroits à Montréal. Voici donc les lieux préférés en ville de la jeune écrivaine.

Le restaurant préféré ?

Photo d'archives, Chantal Poirier

J’en ai plusieurs ! Toutefois, parmi tous les bons restos de Montréal, je dois dire que mon resto préféré est le Bouillon Bilk. Le plat de pétoncles et chou-fleur est le meilleur plat au monde ! Je pourrais en manger des chaudières ! De plus, les accords mets-vins sont divins ! Il y a aussi le restaurant Hoogan & Beaufort, situé dans les Shop Angus. On y fait vraiment de bonnes pâtes. Tout comme au Bouillon Bilk, on y sert aussi de bons vins pour accompagner les plats.

L’endroit où prendre un café ?

Photo tirée d'Instagram @lebutterblume_mtl

Je suis vraiment du type à prendre mes cafés sur le pouce. Je ne passe pas beaucoup de temps dans les cafés avec mon horaire chargé ! Comme j’adore manger aussi, je vais nommer Le Butterblume, qui est un endroit où j’aime bien m’arrêter et prendre le temps de bruncher. Ils y font un excellent matcha latte et je trouve ça rare de trouver des endroits où ils en font des bons.

L’adresse mode à découvrir ?

Photo tirée d'Instagram @lemanoir

Le Manoir ! C’est là que je fais mes ongles. L’équipe est vraiment cool et talentueuse. Je suis devenue une cliente vraiment fidèle.

Une adresse secrète à découvrir ?

Photo tirée d'Instagram @danacaster

Le 22 mai. Oui, c’est vraiment le nom de l’endroit, comme la date ! La propriétaire se nomme Rosalie et elle prépare des pains ciabatta faits maison. Elle est tellement gentille ! C’est tout petit comme endroit. C’est un comptoir-lunch, situé sur la rue Jarry, où l’on peut commander les meilleurs sandwichs au monde ! On y trouve une toute petite carte simple avec soupe, salade et sandwich. Le pain est simplement divin et tu peux en acheter sur place pour te préparer d’excellentes tartines à la maison.

L’événement culturel le plus couru ?

Je voyage beaucoup et je ne suis pas toujours à Montréal, alors lorsque je suis ici, j’essaie le plus possible de profiter de tous les festivals d’été, comme le Festival de jazz. Je suis une grande fanatique de la musique jazz. Je dirais même que c’est mon style de musique préféré. J’adore écouter les classiques de Louis Prima, par exemple. Le festival me permet de découvrir de nouveaux musiciens ou des artistes émergents. On assiste aux concerts de sommités de la musique comme de nouveaux artistes et j’adore ça.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

J’ai tellement de beaux souvenirs, l’été à Montréal. Que ce soit aller marcher et me rendre à la crèmerie Bo-Bec ou aller m’asseoir au parc Laurier. J’ai aussi de beaux souvenirs à vélo au canal Lachine­­­ et au Mont-Royal. Cela me permet de me reconnecter avec la ville.

Un mot pour décrire Montréal ?

Lumineuse.