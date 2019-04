Les Montréalais doivent dire au revoir à ce restaurant bien-aimé de Saint-Henri

Les épicuriens montréalais ont dû faire leurs adieux à l’un des restaurants chouchous de la ville, le H4C Place St-Henri.

Eh oui, le chef propriétaire Dany Bolduc a mis la clef dans la porte de son local situé en plein cœur du quartier Saint-Henri à la fin du mois de mars.

Après avoir mis la puce à l’oreille de sa clientèle en publiant des carrés noirs sur le compte Instagram du restaurant ainsi qu’une vidéo d’une flamme de four avec la mention «c’est fini», le chef a finalement annoncé qu’il avait mis fin au projet H4C des 5 dernières années.

Dany Bolduc souhaite prendre du temps pour lui et s’offrir des vacances bien méritées. Il mentionne toutefois que ce n’est pas officiellement terminé pour H4C. OUF!

En effet, le chef prévoit revenir en force dans le monde de la restauration. Sur Instagram, il indique qu’il a déjà prévu des rénovations et que les prochains projets qu’il a l’intention de réaliser seront «fous»!

C’est donc un au revoir au H4C tel qu’on le connaît, mais il y aura une suite! Est-ce que ce sera sous un autre nom? Est-ce que le style culinaire changera? Tout ça reste à voir!

À suivre...

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!