Les réelles vertus du végétarisme

Je suis végétarienne depuis le berceau. Mes parents, des précurseurs, nous avaient formées à ça ma sœur et moi. Considérées comme des marginales et la pression de nos amis pour qu’on mange comme eux étant forte, elle et moi avons fait quelques incursions dans le monde carnivore, mais ça n’a jamais duré longtemps.

Ce ne fut pas simple de se faire des compagnons qui avaient les mêmes goûts alimentaires, mais nous y sommes parvenues. J’ai vécu avec mon conjoint pendant 10 ans et nous avons eu un petit garçon qui a aujourd’hui six ans. Celui que je dois désormais appeler mon ex, puisque nous sommes séparés depuis un an, a une nouvelle blonde, une femme originaire de l’Estrie, issue d’une famille de chasseurs. Il a donc changé de camp pour se convertir en mangeur de viande. Jusque là, je ne peux rien faire de plus que constater cet énorme changement et en prendre acte.

Mais là où ça m’agace vraiment, c’est qu’il est en train de convertir notre fils à sa nourriture de barbare. Comme nous l’avons en garde partagée, que je n’ai aucun pouvoir quand notre enfant est sous son autorité, je suis mise devant l’évidence d’un petit garçon qui aime la viande et qui m’en réclame quand il revient chez moi. Comme il n’y en a pas à la maison, il mange ce que je lui sers. Mais ma pire crainte, c’est qu’il lui prenne l’envie d’initier notre enfant à la chasse. Alors là, ce serait le comble ! Faudra-t-il qu’en plus d’en faire un carnivore, ce qui déjà m’horripile au plus haut point, il en fasse un tueur ? Y a-t-il des recours légaux pour l’en empêcher ?

Mère inquiète

Prenez le temps de respirer par le nez avant d’imaginer le pire. En ce qui concerne le végétarisme, votre fils le restera au moins une semaine sur deux puisqu’il vit aussi avec vous. Et à sa majorité, il sera en mesure de faire son propre choix. En ce qui concerne la chasse, la loi canadienne stipule qu’un adulte ne peut initier un enfant aux maniements des armes avant l’âge de 12 ans. Ça vous donne donc amplement le temps d’entamer avec le père de votre enfant une discussion en profondeur sur le sujet et de faire valoir votre point de vue. Et entre vous et moi, avoir recours aux tribunaux pour régler un conflit idéologique de cette nature est la façon idéale pour détruire à jamais le lien qui vous unit, votre fils, son père et vous. Est-ce la guerre que vous souhaitez ou une entente négociée ?