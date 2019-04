Lorsqu’ils ont décidé de quitter leur Corse natale, il y a maintenant treize ans, Kim Colonna et Marie-Pierre Tomasi rêvaient de dépaysement et de « voir le monde », comme ils le mentionnent.

Œuvrant dans le domaine de la restauration depuis l’âge de quinze ans, il n’est pas surprenant que Kim ait été rapidement embauché, entre autres, par l’équipe du Château Frontenac et du Bistro B à son arrivée dans la capitale nationale. Mais l’appel du restaurateur se fit entendre et, depuis maintenant cinq ans, les Tomasi-Colonna sont les propriétaires d’un sympathique restaurant, Petits Creux Corsica Origina, sur l’avenue Cartier.

« Au début, l’entreprise portait le nom de Petits Creux & Grands Crus. Nous étions un bar à vin. Mais, comme nous, l’entreprise a évolué et nous avons revu entièrement la formule. Les gens viennent ici principalement pour découvrir les saveurs de la Corse », explique le copropriétaire Kim Colonna.

Alors qu’ils font fureur dans leur restaurant, voilà que le duo a cédé à la demande et commercialise depuis quelque temps leurs confitures, terrines et mousses de foie gras.

« On en vendait aux bons clients et, de bouche à oreille, la demande était toujours grandissante. Nous avons donc décidé de les mettre en vente, sous forme de petits pots gourmands », détaille Marie-Pierre Tomasi, qui travaille actuellement à de nouveaux produits qui verront le jour dans les prochains mois.

Si la châtaigne est un fruit emblématique de la Corse, il était impossible de ne pas en retrouver dans l’un des produits. La terrine de porc à la liqueur de châtaigne sera pour vous une belle découverte. Avec ses notes entre la noisette et la pomme de terre, la châtaigne aromatise doucement cette terrine. Elle accompagne très bien les fromages et les craquelins.

Par ailleurs, impossible de passer sous silence les herbes du maquis. Il s’agit, en fait, d’une formation végétale caractéristique des régions méditerranéennes qui recouvre environ 20 % de la surface de l’île. Ces formations d’herbes contiennent, entre autres, du thym, de la népita et du myrte. L’aromatique terrine de porc aux herbes du maquis est parfaite à l’apéro ou même au déjeuner.

Et finalement, la confiture muscat et melon est à faire craquer. Savoureusement sucrée et bien goûteuse, avec des fromages ou même avec les terrines, le match sera parfait.