Les vedettes et influenceuses adoptent toutes cette tendance EXTRA colorée

Si vous êtes allées faire un tour rapidement sur Instagram, vous avez probablement remarqué qu’une tendance très colorée et rétro refaisait surface : le tie-dye.

On vous avait déjà parlé du retour surprenant de ce motif très «70's» sur les passerelles et désormais, les vedettes et influenceuses l’ont adopté à l’unanimité.

Plusieurs le porte en haut, comme chandail, mais certaines osent encore plus en le portant comme jupe, pantalons et même comme veston.

Les coloris ne sont pas aussi vibrants qu’à l’époque du «peace and love», les influenceuses et vedettes québécoises préférant les teintes de pastels. Ce qu’on aime de cette tendance c’est qu’il est souvent possible de trouver des items avec ce motif dans les friperies et même la garde-robe de nos parents!

Envie de l’essayer? Voici 9 vedettes qui ont adopté à l’unanimité le tie-dye dans leur garde-robe!

Claudia Bouvette

Gigi Hadid

Milaydie

Taylor Swift

Rosalie Lessard

Lucy Hale

Halsey

Emma Chamberlain

Bella Thorne

