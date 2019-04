Maripier Morin bientôt au petit écran

Maripier Morin est sans aucun doute un des talents les plus multidisciplinaires du Star-système Québécois. Tel que révélé dans le magazine Écho Vedettes de cette semaine, on apprend que dès l’automne prochain, on la verra camper un tout premier rôle dans une fiction télévisée.

Après avoir fait ses premiers pas d’actrice remarqués dans le film La chute de l’empire américain, de Denys Arcand, la jeune femme prendra place à nouveau derrière la caméra. Cette fois, elle sera tête d’affiche dans une nouvelle série signée Patrice Sauvé, le même qui est derrière la captivante série de Victor Lessard. La jeune femme aux multiples talents jouera au côté de Isabelle Richer.

Maripier Morin ne manque pas d’ambition! En effet, en février dernier elle s’est rendue à Paris pour faire la promotion du film de Denis Arcand et en a profité pour rencontrer des gens en vue de percer le marché français.

En attendant, on pourra la voir à la barre de l’animation de la Soirée Artis au côté de Jean-Philippe Dion le 13 mai prochain sur les ondes de TVA. Gageons que ce duo chaleureux apportera dynamisme à cette soirée qui permet au public d’exprimer ses coups de cœur aux artistes de la télévision.

*Curieux d’en savoir plus sur les projets de Maripier Morin ? Consultez le magazine Écho Vedette, en kiosque jeudi*