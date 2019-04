Saga des 737 MAX: Air Canada change ses horaires jusqu’au 1er août

Air Canada est forcée de revoir ses plans jusqu’au 1er août en raison du maintien de l’interdiction de vol des 737 MAX de Boeing par Transports Canada.

L’entreprise dit que son but est de «donner à ses clients une plus grande certitude quant à leurs plans de voyage d'été», a-t-on précisé, jeudi, par communiqué.

Rappelons que les 24 appareils 737 MAX exploités par Air Canada sont cloués au sol depuis le 13 mars dernier à la suite de l'écrasement d'un appareil d’Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts le 10 mars dernier.

Boeing a suspendu ses livraisons de 737 MAX dans la foulée de cette tragédie, la deuxième à survenir dans des circonstances similaires en quelques mois après l’écrasement d’un Boeing 737 MAX 8 de Lion Air en octobre dans la mer de Java.

Air Canada devait recevoir 12 nouveaux appareils 737 MAX d’ici juillet prochain, ce qui devait porter sa flotte de 737 MAX à 36 appareils.

«Étant donné l'immobilisation au sol des appareils 737 MAX de Boeing qui se poursuit, Air Canada modifie prudemment son horaire et met la dernière main à des arrangements afin d'ajouter des appareils et d'amener ses clients à leurs destinations», a indiqué Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des affaires commerciales d’Air Canada.

«Depuis que les appareils 737 MAX de Boeing ont été immobilisés, le 13 mars, Air Canada a réussi à protéger 96 % des vols prévus au moyen de changements commerciaux stratégiques. Nous avons optimisé le parc aérien actuel, regroupé des vols pour qu'ils soient assurés par des appareils de plus grande taille et prolongé des contrats de location d'appareils que nous prévoyions rendre», a ajouté Mme Guillemette.

On apprenait cette semaine que la saga des 737 MAX pourrait coûter au moins 1 milliard $ US à Boeing.