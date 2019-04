Surveillance 24 heures sur 24

« Je n’ai pas le choix si je ne veux pas perdre ma maison. On est sur un pied d’alerte 24 heures sur 24 », dit-il. Jeudi, il allait s’acheter un système de caméras pour voir, de sa chambre, si ses pompes fonctionnent en permanence, même la nuit. « On va surveiller nos pompes comme si on surveillait un bébé », commente-t-il.