Tentative de meurtre à Sherbrooke: la police cherche de l’information sur deux armes

La police de Sherbrooke demande l’aide de la population afin d’épingler l’auteur présumé d’une tentative de meurtre, survenue en avril 2018, et cherche à obtenir de l’information sur deux armes laissées par le suspect.

La tentative de meurtre commis à l’endroit d’une jeune femme s’est produite dans la nuit du 7 au 8 avril 2018.

Aucune arrestation n’a encore été faite et le service de police de Sherbrooke, assisté par la Sûreté du Québec, cherche des informations sur deux armes particulières laissées par le suspect: un couteau de type Karambit et une arme contondante de défense personnelle appelée Kubotan.

Photo courtoisie

Le suspect serait un homme blanc âgé d’une vingtaine d’années et parle français. Il mesurerait entre 5 pi 7 po et 5 pi 9 po et pèserait entre 140 et 170 livres.

«L’enquête révèle que le suspect serait un homme qui aurait ciblé la victime et qu’il aurait réussi à obtenir plusieurs renseignements personnels de cette dernière. Il serait aussi un adepte d’arts martiaux», a indiqué la police dans un communiqué publié jeudi matin.

Au cours des jours et des semaines qui ont suivi l’agression, «le suspect a pu vivre des moments de stress et d’anxiété, présenter des comportements inhabituels, augmenter sa consommation d’alcool ou d’autres substances», précisent les autorités.

Toutes informations reliées à ces armes pourront être transmises au Service de police de Sherbrooke 819-821-5544 poste 4472. Pour signaler de l’information de façon anonyme, il est possible de le faire en contactant « Échec au crime au 1-800-711-1800.