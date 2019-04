Tentative de meurtre dans Verdun

MONTRÉAL – Un homme de 49 ans a été touché par au moins un projectile d’arme à feu, mercredi soir, dans l’arrondissement de Verdun à Montréal.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place par la police, l’homme se trouvait sur la rue Troy, près du boulevard LaSalle, vers 23 h, lorsque le suspect s’est approché et a tiré plusieurs projectiles d’armes à feu dans sa direction.

«La victime, un homme de 49 ans a été touché à au moins une reprise au haut du corps et était consciente à l’arrivée des policiers et lors de son transport en centre hospitalier», a indiqué Manuel Couture, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal. On ignore pour l'instant quel est son état de santé.

Quant au suspect, il a pris la fuite avant l’arrivée des policiers et n’a toujours pas été arrêté.

Le motif entourant la tentative de meurtre demeure inconnu.

Des enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux pour faire lumière sur les circonstances entourant cet évènement.