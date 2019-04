[VIDÉO] Le documentaire sur Bob Bissonnette sortira l’automne prochain

Gorgée! La bande-annonce officielle du documentaire sur la vie de Bob Bissonnette est en ligne.

Bob Bissonnette: ROCKSTAR. Pis pas à peu près sortira officiellement à l’automne 2019.

En octobre 2017, Bruno Lachance, réalisateur du documentaire et ami du défunt rockeur, avait annoncé le projet. Il invitait le public, à l’époque, à lui envoyer des archives de Bob.

Plusieurs personnes ayant côtoyé Bob Bissonnette apparaissent dans la bande-annonce officielle. On peut y voir, entre autres, sa conjointe Marie-Pier Simard, ses ex-coéquipiers et joueurs de hockey professionnel Maxime Talbot et Bruno Gervais, le commentateur sportif Jean-Charles Lajoie, l’humoriste Mike Ward, son ancien entraîneur Claude Julien, des membres de sa famille et des amis proches.