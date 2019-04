Vous pourrez aller voir une expo avec votre animal de compagnie dans cette galerie-boutique

La galerie-boutique, Bref Mtl, prépare sa prochaine thématique et elle risque de vous plaire si vous êtes un amoureux des bêtes poilues.

Après avoir fait place à l’art floral et la verdure pendant un mois complet avec sa thématique botanique, Bref Mtl inaugurera sa prochaine exposition le 9 mai prochain.

Pour sa 19e thématique, l’équipe de la galerie-boutique a décidé de laisser la place aux animaux. Plus d’une dizaine de créateurs locaux se partageront donc le local du 261 rue Bernard Ouest.

Parmi ceux qui seront présents on retrouve entre autres, So Meow, qui fait dans l’art félin, Chien Mondain, LA référence en mode canine au Québec, Animal Love, qui propose du mobilier et des jouets tendances pour les animaux, ou encore Crocx, qui séduira l’estomac de votre bête poilu avec ses gâteries santé.

Puisque cette nouvelle exposition met en vedette les animaux, eh bien il sera possible de vous y rendre avec votre propre bébé poilu. Oui oui, la galerie-boutique est «pet-friendly»!

Bref | Vernissage poilu thématique 19

9 mai dès 17 h 30

