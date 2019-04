LATOUR, Laurette

(née Chartrand)



À Montréal, le 22 avril 2019, à l'âge de, est décédée Laurette Chartrand, épouse de feu Jean-Marie Latour.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réal, feu Gilles (Carole Lesage), Lisette (Richard Boudreault), Gisèle (Léonard Beaulieu), Rosaire (feu Céline Beaulieu), Léo; ses petits-enfants: Nathalie, Matthieu, Guillaume, Vincent, Caroline, Alexandre, sa belle-soeur Alice Latour; ses arrière-petits-enfants: Samuel, William, Gabriel, Raphaël, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera aule lundi 29 avril de 9h à 13h. Les funérailles auront lieu à l'église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge à 13h. L'inhumation suivra au Repos Saint-François d'Assise.La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du Centre J.-Henri Charbonneau pour les derniers mois et le personnel du 1er étage de la Résidence du Jardin Botanique pour les dernières années de sa vie.