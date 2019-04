Aide pour réguler la trop forte libido chez un homme

Je me permets de vous écrire ce matin pour vous aider à compléter votre réponse à un homme qui vous demandait de l’aide pour enfin trouver une âme sœur, lui qui était doté d’une libido si forte qu’elle en faisait fuir les femmes. J’ai aussi vécu ce problème de libido trop forte quasiment toute ma vie. Cela jusqu’à ce que je tombe sur un article qui faisait état d’un médicament qui avait un effet magique pour stopper la perte des cheveux, mais qui avait comme effet secondaire de diminuer la libido.

Je me suis alors empressé de me rendre dans une clinique spécialisée dans la perte de cheveux et je me suis fait prescrire du Propecia. Ça fait 20 ans que j’en prends et j’ai contrôlé très efficacement ma libido sans toutefois la perdre complètement, et de plus, rendu à 66 ans, j’ai une très belle chevelure. Je recommande donc ce remède à tous les hommes à trop forte libido.

GP

En effet, parmi les effets secondaires possibles de ce médicament il y aurait : 1. Une diminution du volume de l’éjaculation. 2. Un dysfonctionnement érectile. 3. Une diminution des pulsions sexuelles. Notez qu’il est recommandé de consulter son médecin avant de consommer ce médicament ou de l’arrêter.