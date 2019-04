Barrage de la Chute-Bell: Hydro-Québec se fait rassurante

Hydro-Québec a voulu se faire rassurante vendredi matin sur l’état du barrage de la Chute-Bell, à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides, et a soutenu que rien n’indique que la structure va céder, comme on l'a redouté jeudi, et ce, bien que le niveau de la rivière Rouge continue d’augmenter.

La société d’État a indiqué que la situation était «stable», en début de journée.

Malgré tout, le maire de Grenville-sur-la-Rouge, Tom Arnold, a dit avoir «de bonnes raisons de croire que ça ne résistera pas».

«Il y a des gros risques», a-t-il déclaré en entrevue à TVA Nouvelles.

Surveillance accrue

«On a réussi à installer une caméra de surveillance et aussi un site millimétrique pour prendre les niveaux d’eau à la centrale, a expliqué Éric Moisan, porte-parole d’Hydro-Québec. Donc, on va pouvoir "monitorer" la situation actuelle.»

Selon M. Moisan, «il y a tellement d’eau encore [vendredi] matin que l’eau va même à côté du barrage, donc passe à côté de l’installation.»

Depuis mercredi soir, le débit a augmenté de 10 mètres cubes par seconde pour atteindre 990 m3 /seconde.

«On savait que ça augmenterait d’environ 30 %, a précisé un autre porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard. Donc, ça va probablement augmenter encore, parce qu’on attend des précipitations et il y a de la neige qui continue de fondre.»

Le débit quotidien annuel moyen dans ce secteur est d’environ 103 m3/seconde.

«Donc, on est bien au-delà de ça, ajoute-t-il. La rivière est très, très forte présentement.»

Zone d’inconnu

Même si la structure résiste pour le moment, «on arrive à un point où le niveau de l’eau est au-delà de ce pour quoi la centrale a été construite», a dit M. Bouchard.

«On tombe dans une zone d’inconnu, alors qu’est-ce qu’on fait à ce moment-là? On y va de sécurité, c’est le gros bon sens», a-t-il poursuivi.

Cendrix Bouchard parle «d’une crue millénale, c’est-à-dire que ça arrive une fois dans 1000 ans».

Évacuations

Au total, ce sont une soixantaine de résidences du secteur qui ont été évacuées. Pour le moment, il est toutefois impossible de savoir quand ces gens pourront réintégrer leur domicile.

«C’est surtout à la Sécurité civile de décider, a dit le porte-parole de la société d’État. Une fois que le débit de la rivière et le niveau vont redescendre, il va falloir de notre côté procéder à des inspections pour s’assurer que la structure est toujours en bon état.»

Le barrage de la Chute-Bell a été construit en 1915 et il n’est plus en fonction depuis 1999.