Boom des pharmacies vertes

Une vague écoresponsable déferle sur les pharmacies du Québec alors que 80 d’entre elles ont pris un virage vert à ce jour.

« Les pharmacies sont prêtes pour ce virage et il y a vraiment eu un boom dans la dernière année. On parle de 40 en 2018 et 20 jusqu’à maintenant, en 2019 », affirme Marc-André Mailhot, président et fondateur de Maillon Vert. L’entreprise est la seule au Québec à concevoir des programmes pour aider les pharmacies à implanter des mesures écologiques, sociales et économiques.

Aujourd’hui, le Québec compte un total de 80 pharmacies sur les 1000 qui ont pris le virage écoresponsable avec Maillon Vert. Ça peut sembler faible, mais on pouvait en compter seulement 10 à la fin de 2016, selon l’entreprise.

« Les pharmacies nous contactent souvent à cause du gaspillage qu’elles cherchent à réduire, explique le pharmacien de 38 ans, qui a fait des remplacements dans plus de 150 pharmacies à travers la province. J’ai vu tout ce qui se faisait et tout ce qui ne se faisait pas. »

Son entreprise analyse aussi les états financiers des pharmacies pour mettre le doigt sur certains postes de gaspillage.

Implication communautaire

Lorsqu’une pharmacie choisit de faire affaire avec Maillon Vert, l’équipe de M. Mailhot « prescrit » un programme orienté sur l’implication sociale, le transport, l’efficacité énergétique, les gaz à effet de serre, les déchets, l’emploi des fournitures, l’utilisation des plastiques, l’offre de produits sur les tablettes ainsi que les services professionnels.

Le côté social est également très important dans le concept d’une pharmacie écoresponsable, souligne le pharmacien-entrepreneur de Joliette, dans Lanaudière.

« On l’oublie souvent, mais quand on parle d’être écoresponsable, on pense juste aux trucs verts. On aide la pharmacie à créer des liens avec des organismes et à impliquer les employés à des engagements. »

Par exemple, le propriétaire et les employés d’une pharmacie de Sainte-Julienne ont procédé au nettoyage d’une cour d’école avec des élèves et des enseignants.

« Les pharmacies ont un fort lien de confiance avec la population, alors elles peuvent influencer et sensibiliser les gens dans leurs comportements », poursuit-il.

Compostage

La pharmacie Uniprix Mariane Gagnon, située sur le Plateau-Mont-Royal, a commencé le processus avec Maillon Vert il y a un an et demi.

Emmanuelle Laferrière

Gérante « Ça peut prendre du temps pour devenir une pharmacie écoresponsable parce qu’il faut faire de la recherche de nouveaux fournisseurs, a détaillé Emmanuelle Laferrière, gérante de la pharmacie. C’est surtout le début du processus qui est long, mais après, ça va bien. »

Cette pharmacie est d’ailleurs l’une des premières au Québec à avoir adopté le compostage.

« C’est moi qui l’ai demandé parce que je trouvais illogique que l’on instaure le compostage résidentiel, mais pas en pharmacie, a raconté Mme Laferrière. C’est très appliqué lors des lunchs de nos 25 employés. »

RÉALISATIONS ÉCORESPONSABLES DE PHARMACIES