Céline Dion est baptisée la «Reine des bains» grâce à sa dernière photo Instagram

Céline Dion sait toujours comment surprendre ses abonnés sur son fil Instagram et cette fois, elle a choisi de prendre la pose de façon ultra glam dans le confort... de son bain!

Notre Céline nationale ne manque pas l'occasion de faire réagir sur ses résaux, que ce soit avec une casquette «Boss» ou encore en copiant le look de Mary Poppins.

Cette fois, c'est dans un bain d'hôtel qu'elle prend la pose. La diva y apparaît complètement détendu, vêtu d'une paire de jeans surdimmensionnée «acid wash» et un haut blanc.

«Ajoutez de l’eau ?! », a simplement indiqué l'équipe de la chanteuse en guise de légende. Le cliché qui récolte des «likes» à une vitesse fulgurante a été capturé par nul autre que Pepe Munoz, son meilleur ami et styliste.

Céline Dion a été gentiment baptisée la «Reine des bains et des jeans roulés» par l'équipe de Netflix Canada et plusieurs autres internautes. On ne pourrait pas être plus d'accord!