Cinq découvertes à ne pas manquer

Le printemps s’installe tranquillement, mais sûrement. Les nouveaux arrivages à la SAQ continuent de se multiplier pour le bonheur des amateurs. Des vins d’un peu partout, de tous les prix, mais surtout des découvertes qui nous permettent de voyager simplement sans même avoir à prendre l’avion. Voici cinq vins à découvrir qu’on trouve facilement partout au Québec.

Buvez moins. Buvez mieux.

Le Havre de Paix 2017, Grands Chais de France, Aude

Photo courtoisie, SAQ

Un rouge pas compliqué, bourré de soleil, qui nous vient justement du sud de la France, dans la région de l’Aude. Assemblage dominé par le carignan et complété par le grenache. Il en ressort un nez agréable de fruits noirs, de poivre et de fumée. Moyennement corsé, possédant une texture ample et équilibrée par une bonne acidité, c’est un rouge qui en donne pas mal pour moins de 10 $. Servir assez frais.

France 12 % | 4,1 g/l | 9,75 $

★★ | $

Code SAQ : 13996193

Altamente 2017, Azul y Garanza, Jumilla

Photo courtoisie, SAQ

Un rouge espagnol qui en met plein la gueule ! De la monsatrell, cépage qui porte le nom de mourvèdre en France, cultivée sans pesticides ni désherbants dans la région désertique de Bardenas Reales, dans le sud-est de la Navarre. Profitant d’une altitude élevée, ce qui permet aux raisins de faire le plein de soleil et de gagner en concentration tout en restant les pieds au frais. Il en ressort un vin à la matière généreuse, aux tanins souples, le tout étant doté d’une étonnante acidité. Ça sent bon les fruits noirs, la résine et des notes de balsamique. Parfait avec le poulet rôti. Production bio.

Espagne 14 % | 3,1 g/l | 15,85 $

★★ ½ | $ ½

Code SAQ : 13632365

Les Pépites Schiste 2017, Vignerons des Pierres Dorées, Beaujolais

Photo courtoisie, SAQ

Belle petite coopérative couvrant toute la partie sud-ouest du Beaujolais. On dit beaucoup de bien du millésime 2017 pour la région et cette cuvée nous permet de le constater. Très charmeur au nez avec des parfums de lys, de rose, de cerise et d’épices douces. C’est gourmand, juteux, avec une impression glacée. Le vin possède beaucoup de fraîcheur, ce qui se traduit par une belle énergie, notamment en finale. Attention : indice de picolabilité élevé ! Servir impérativement frais.

France 13 % | 1,9 g/l | 23 $

★★★ | $$

Code SAQ : 13990015

Negroamaro, Perrini, Salento

Photo courtoisie, SAQ

Le negroamaro ne jouit pas de la meilleure réputation, donnant souvent des vins dénués de finesse. Tout le contraire ici avec la famille Perrini installée dans la partie la plus au sud du talon de la « botte italienne », connue sous le nom de Salento. La famille y cultive la vigne depuis des générations et nous présente une version toute nature de ce cépage. Des tonalités de tomates, de fruits noirs, de réglisse, d’olive et d’épices douces. C’est séveux, serré et assez tannique. À l’aération, le vin s’assouplit tout en conservant un côté sauvage et aussi beaucoup de fraîcheur.

Italie 13 % | 3,1 g/l | 22,30 $

★★★ | $$

Code SAQ : 13913378

Les Laquets 2015, Cosse Maisonneuve, Cahors

Photo courtoisie, SAQ

Cuvée ayant fait la réputation du couple Cosse-Maisonneuve qui produit aujourd’hui parmi les meilleurs vins de cette jolie région du sud-ouest de la France. Provenant d’une parcelle argileuse, le 2015 est un petit chef-d’œuvre. Un rouge dense, serré, mais combien ouvert et accessible en même temps ! Profondément coloré. Riche, élégant avec une matière veloutée et découpée par des tanins fins. Tonalités de cassis, de réglisse et d’iode. Accessible dès maintenant après un passage en carafe de 45-60 minutes et pourra se conserver 25 ans sans le moindre souci. Production bio.

France 13,5 % | 1,9 g/l | 43 $

★★★★ | $$$

Code SAQ : 10328587

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

