5 recettes vegan pour ceux qui aiment la bonne bouffe et les économies, mais qui détestent le tofu

«Le tofu, c’est visqueux et ça fait squish.»

«Je serai jamais vegan, je veux pas manger de la salade tout le temps.»

et autres:

«Mais tu les prends où, tes protéines?»

Je suis l'irréductible vegan du bureau. Comme moi, tu as probablement un ami (OK, c’est plus souvent un collègue ou une connaissance) qui rêve d’adopter une alimentation végé-vegan-sexy-flexitarienne.

Cet ami qui affirme mordicus vouloir réduire sa consommation de protéines animales.

Celui ou celle qui trouve que la viande et le fromage coûtent teeellement cher, mais qui ne veut rien savoir du tofu.

Tu es cette personne? Ça tombe bien, on a une liste de 5 recettes accidentellement-pas-accidentellement vegan qui pourraient te convaincre de passer du bon côté de la force.

photo simply quinoa

Tacos au quinoa et aux haricots noirs

Envie de tex mex ? Joke, c’était pas une question. On a toujours envie de tex mex.

Ici, troque le prêt-à-consommer en boîte, assez cher et loin d’être authentique au profit d’aliments non transformés.

Dans cette recette, le quinoa et les haricots noirs remplacent la viande hachée comme sources de protéines et amoindrissent la facture d’épicerie:

Pour la recette (en anglais), rends-toi sur le blog de Budget Bytes.

photo minimalist baker

Sandwich style pulled pork

La texture fibreuse du jacquier, ce fruit originaire d’Asie du Sud, en fait un excellent substitut à l’effiloché de porc.

Sa chair pleine de fibres lui permet de garnir ce sandwich traditionnellement réservé aux amoureux de la viande (who dat ?).

On se procure un fruit du jacquier en conserve dans les marchés asiatiques ou dans les épiceries d’alimentation naturelle. Une version prête à cuire est également disponible en grande surface.

Pour la recette (en anglais), visite le site de Foodlavie.

photo veg kitchen

Macaroni au fromage

Ultime réconfort en boîte, le classique de notre enfance s’apprête à toutes les sauces – même à celles qui sont vegans!

Le petit plaisir orangé s’obtient ici en mélangeant du lait végétal à de la levure alimentaire, une levure inactive en flocons réputée pour son goût de fromage et sa teneur en B12.

Pour la recette (en anglais), essaie ce que propose Tasty.

photo emilie murmure

Sandwich TLT (le BTL des gens cool)

La Sainte Trinité du lunch peut aller se rhabiller.

Ici, le tempeh et l’avocat se déposent généreusement sur une tranche de pain de campagne pour un sandwich ouvert aussi délicieux que nutritif (plus de 19 grammes de protéines par portion!).

Pour la recette, inspire-toi du blog d’Emilie Murmure.

photo neurotic mommy

Bouchées de pâte à biscuit

Oublie le petit bonhomme anthropomorphe en pâte ultra creepy et les maux d’estomac.

Avec cette recette, plus besoin de se cacher pour manger des quantités industrielles de pâte à biscuit crue.

La collation la plus divine de l’histoire de l’humanité met à l’honneur de la protéine en poudre, du beurre d’amande et des pépites de chocolat.

Pour la recette (en anglais), suis les instructions de Thug Kitchen.

Félicitations, te voilà vegan! Tu peux enfin te vanter d’être une personne de grande qualité aux mœurs de consommation exemplaires comme moi. Avoue, c’était facile comme tout.

Maintenant, qu’est-ce qu’on dit aux protéines animales? Not today, Satan. Not today.

