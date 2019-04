Daniel Lovitz fustige la MLS

Les événements survenus mercredi dernier semblent plus que jamais avoir soudé les joueurs de l'Impact de Montréal.

On se rappellera que la Major League Soccer (MLS) a refusé de reporter la rencontre face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre, et ce, malgré le fait que les joueurs de l'Impact étaient débarqués de l'avion deux heures avant seulement, en raison de problèmes à l'aéroport de Montréal.

Le défenseur Daniel Lovitz a expliqué vendredi que les joueurs avaient plus que jamais une mentalité de «nous contre le monde».

«Je ne crois pas que c'est en train de se développer, je crois que ça toujours été là et nous avons tous les droits de nous sentir ainsi, a-t-il dit aux médias lors de l'entraînement des siens.

«Ce n'est pas un secret pour personne que Montréal est un marché isolé et c'est perçu ainsi par la MLS et on le voit dans la façon que nous sommes traités. Nous devons utiliser cela à notre avantage, comme motivation.»

Lorsqu'un journaliste lui a demandé de développer sur le sujet, l'Américain de 27 ans en a rajouté.

«Je dis tout ça parce que c'est la vérité, a-t-il réitéré. Je connais des joueurs dans d'autres équipes et les choses se passent autrement, plus facilement. Mais bon, c'est de cette façon que la ligue fonctionne et il faut apprendre à vivre avec cela.»

Le onze montréalais devra d'ailleurs se remettre rapidement de ces événements puisqu'il accueille le Fire de Chicago dès dimanche midi.

«Il y a de la satisfaction d'avoir assez bien travaillé jusqu'à présent et d'avoir fait ce qu'il fallait durant cette série de matchs, a souligné l'entraîneur-chef Rémi Garde.

«Il faut rester lucide vis-à-vis de cette situation, la route est longue. Pour le moment, on l'a rendue plutôt agréable, il y a eu quelques nids-de-poule, mais on n'a pas crevé, on a tout de suite rebondi. On a montré une envie collective plus mature.»

Le duel opposant l'Impact au Fire sera diffusé dès 12h30 à TVA Sports avec un avant-match qui commencera à 11h30.