Délits d'initiés: l'AMF blanchit la haute direction de Bombardier

L’Autorité des marchés financiers (AMF) recommande à Bombardier d’abandonner son régime d’aliénation de titres automatique» (RATA), ce que l’entreprise compte faire, même si aucune infraction de sa haute direction n’a été relevée relativement à ce programme controversé.

C’est ce qu’a conclu l’AMF au terme de son enquête de cinq mois sur la mise en place de ce programme spécial ayant permis aux hauts dirigeants de confier des millions d’actions à un courtier.

«L'Autorité confirme qu'elle n'a relevé aucune infraction ou encore aucun manquement à la législation en valeurs mobilières de la part des membres de la haute direction participant ou de la part de Bombardier lors de la mise en place du RATA», peut-on lire dans un communiqué publié vendredi.

Malgré tout, déplore l’AMF, «l'évolution rapide de la situation au sein de Bombardier peu de temps après la mise en place du RATA jumelée à la courte période de temps entre sa mise en place et le début des transactions, de même que l'importante volatilité des prévisions et résultats de l'entreprise, engendrent, de l'avis de l'Autorité, une perception négative du RATA», a-t-on précisé, par communiqué.

Dans la foulée de l’annonce de l’AMF, Bombardier a assuré qu’elle «demandera à son conseil d’administration d’adopter une résolution mettant fin au RATA lors de sa prochaine réunion, le 1er mai 2019». Elle s’est aussi réjouie des conclusions de l’AMF.

Des millions de dollars en quelques jours

En novembre dernier, l’AMF a ouvert cet examen des opérations entourant la mise en place du RATA afin de s’assurer qu’aucun délit d’initiés n’était alors survenu au sein de la haute direction de l’entreprise.

C’est un texte publié le 30 août dernier, par le chroniqueur du «Journal de Montréal» Michel Girard qui a notamment suscité des interrogations. Il y révélait que les hauts dirigeants de Bombardier avaient transféré à une société de Calgary, en Alberta, quelque 30 millions d’options exerçables dans le but de revendre les actions acquises sur le marché.

Le conseil d’administration de Bombardier a créé, en août dernier, ce régime permettant l’exercice et la vente de titres acquis par les membres de la haute direction de l’entreprise.

Or, si à la mi-juillet 2018, le titre de l’entreprise a atteint son sommet des sept dernières années, en fermant à 5,58 $, il a toutefois perdu quelque 62 % de sa valeur en l’espace d’à peine quatre mois, passant de 5,58 $ à 2,09 $.

Selon les calculs du Journal, les hauts dirigeants de Bombardier ont encaissé plus de 30 millions $ à la fin septembre en vendant des actions de l’entreprise avant que le titre ne chute en Bourse.

En décembre, le grand patron de Bombardier Alain Bellemare avait tenté de rassurer les investisseurs à New York, en assurant que ses collègues et lui de la haute direction détenaient toujours «plus de 80 %» des actions et options d’achat d’actions qui leur ont été octroyées à titre de rémunération incitative à long terme.