Des commerces perdent gros et certains veulent déménager

Bel exemple de solidarité, don de matelas neufs aux sinistrés

« En constatant l’ampleur des dégâts, tout de suite, on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose. On a vérifié nos inventaires, on a contacté nos fournisseurs et on a rassemblé un maximum de matelas à donner. Bien sûr, nous comptons sur l’honnêteté et la solidarité des Beaucerons afin que tous laissent la place aux sinistrés n’ayant même plus de matelas pour dormir », a déclaré Kevin Napert, directeur général de l’entreprise.