Des Québécois offrent un doublage délirant d’Avengers: Infinity War! [VIDÉO]

Primo, on vous l’assure: c’est du contenu #nospoiler pour Avengers: Endgame... à moins que le dernier chapitre de la présente saga des aventures d’Iron Man et compagnie se déroule sur fond de malbouffe.

Bref, Alex Dornier, Gab Joncas et Simone FB s’en donnent à cœur joie ici en doublant une version alternative où Thanos – Grosse Douceur pour les intimes – veut forcer le McDo sur l’Univers entier.

On apprend aussi que Loki est végan, en plus, ce qui expliquerait ses pouvoirs magiques (gag d’initiés pour les fans de Scott Piligrim vs. the World ici, en effet).

