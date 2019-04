Futurs parents fébriles

Il y a quelques mois, la Youtubeuse et chanteuse Alicia Moffet annonçait sa grossesse sur les réseaux sociaux. Enceinte de six mois d’une petite fille, elle se sent fébrile à l’idée de devenir mère.

« Je pense que je vais être le papa qui va toujours vouloir jouer. Je suis full sportif ! On a un chien et je ne suis pas celui qui le nourrit, mais celui qui est toujours dehors à jouer et à bouger. Je crois qu’elle me dira : “Papa, papa, on va jouer !” », renchérit-il.