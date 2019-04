Il existe des courses de Mario Kart sur glace et c’est la meilleure activité à faire avec votre gang

Si vous êtes un fan fini de Mario Kart, asseyez-vous immédiatement car ce qui suit risque de vous donner quelques palpitations cardiaques!

Il existe maintenant des courses de karting sur glace avec comme thématique Mario pis sa gang!

C’est l’entreprise évènementielle québécoise ekart qui propose cette toute nouvelle expérience vraiment unique en parcourant les arénas de la province. Pour la somme de 20$, vous pouvez vous déguiser en votre personnage favori et courser avec vos amis sur une piste glacée pendant 8 min. Le but est de terminer premier (bien entendu) et vous pourrez récupérer des carapaces qui seront sur le circuit afin de les lancer sur les bolides de vos adversaires. Aussitôt qu’une carapace atterrit derrière le siège d’un adversaire, ce dernier verra son bolide ralentir pendant 10 secondes!

La toute première course a eu lieu à l’aréna de Sainte-Julie le 21 et 22 avril derniers. L’entreprise de karting électrique a mentionné sur sa page Facebook que de nouvelles dates allaient bientôt être annoncées à travers le Québec.

Alors, ça vous tente? Surveillez la page Facebook de l’entreprise pour savoir dans quel aréna du Québec aura lieu la prochaine course!

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!

Une publication partagée par Silo 57 (@silo.57) le 11 Juin 2018 à 6 :44 PDT