La bonne insouciance: Alexandre Texier découvre la LNH en plein cœur des séries

BOSTON | Il y a quelques mois, Alexandre Texier jouait pour la formation de KalPa Kuopio en Finlande. Il y a deux ans, il portait les couleurs des Brûleurs de Loups de Grenoble. La LNH et les Blue Jackets de Columbus semblaient encore un objectif à long terme.

Texier, un choix de 2e tour (45e au total) en 2017, a maintenant sa place dans le vestiaire des Blue Jackets. Il a comme voisins de casier Pierre-Luc Dubois et Boone Jenner.

Sur la glace, John Tortorella lui fait confiance depuis le début des séries en l’utilisant à l’aile gauche avec Nick Foligno et Josh Anderson. De simple espoir ou projet, il est rapidement devenu un morceau important du casse-tête des Blue Jackets.

Il n’y a pas un seul chemin pour atteindre la LNH. Texier en est une autre preuve. Après une deuxième saison en Finlande à Kuopio, où il a dominé son équipe avec 41 points en 55 matchs, le jeune attaquant de 19 ans a fait ses valises pour Cleveland.

Texier, qui est originaire de la région de Grenoble, a fait un bref, mais remarqué passage avec les Monsters de Cleveland dans la Ligue américaine. En sept matchs, il a obtenu sept points (5 buts, 2 passes). C’était assez pour recevoir l’appel de Jarmo Kekalainen, le DG des Jackets.

En fin de saison, le jeune homme de 19 ans a participé aux deux dernières rencontres des Blue Jackets qui se battaient encore pour une place en séries. Et il n’a pas perdu son poste au sein de la formation depuis ce jour.

Dans le présent

À quelques heures du premier match du deuxième tour face aux Bruins, Texier a montré toute son insouciance. Dans le bon sens du terme.

« Je ne pense pas au passé, je ne pense pas plus au futur, a-t-il dit calmement. Je vis le présent et je ne me pose pas de questions. Il y a deux ans, c’est vrai que j’étais encore en France. C’est aussi vrai que j’étais en Finlande il y a quelques mois. Mais maintenant, je suis là pour aider les Blue Jackets. Je fais partie de cette formation et je cherche à y jouer un rôle. Je ne suis pas juste content d’être là, je veux avoir des résultats, collectivement et individuellement. »

« C’est ce que j’aime de lui, il veut juste jouer au hockey sans se poser des dizaines de questions, a renchéri le capitaine Nick Foligno. C’est même une leçon pour nous. Parfois, il faut juste jouer et arrêter de lire toutes les analyses. »

Après le Lightning, Texier retrouvera les Bruins de Boston sur sa route. Il n’est pas terrifié à l’idée d’affronter les Bruins pour une raison assez simple.

« Pour être honnête, je viens d’arriver dans la LNH et je ne connais pas du tout Boston, a-t-il souligné avec le sourire. Je me concentre sur mon jeu et voilà. »

De bons rapports

Les Blue Jackets n’ont pas eu peur d’insérer un jeune joueur au sein de leur formation lors d’une période cruciale en fin de saison. Ce pari a souri à Tortorella et Kekalainen.

« C’était même avant son arrivée en Amérique du Nord que nous croyions qu’il pouvait nous aider, a mentionné Tortorella. Nous avions suivi attentivement son développement en Finlande. Jarmo m’informait depuis déjà quelques mois sur lui, comme il le fait avec plusieurs autres joueurs. »

« Il a passé deux semaines à Cleveland dans la Ligue américaine et il s’est rapidement intégré en jouant très bien. Nous avions quelques joueurs qui manquaient de constance au sein de notre formation (Alexander Wennberg sans le nommer). J’ai parlé avec Jarmo en lui disant que je ne me souciais pas de l’âge du jeune, de son expérience ou de sa provenance. Il n’a peur de rien. Il a donné une nouvelle énergie à notre équipe. Il a trouvé une façon de produire dès son arrivée. »

À ses cinq premiers matchs en séries, Texier a récolté 3 points (2 buts, 1 passe) en passant en moyenne un peu plus de 13 minutes par rencontre sur la glace.

« Nous avions entendu parler de lui, mais nous ne savions pas s’il était pour réussir sa transition dans la LNH, a rappelé Foligno. Il est arrivé à un bon moment, l’équipe jouait mieux également. Je ne regarde pas son âge. S’il peut jouer, tant mieux. Est-ce que je pensais qu’il était pour avoir un impact immédiat? Probablement pas. Mais il est spécial comme joueur. »