La semaine du cidre du Québec: le nectar de pommes à l’honneur

Du 27 avril au 5 mai, la province tout entière vivra au rythme de la troisième édition de la Semaine du Cidre du Québec. L’occasion parfaite pour les Québécois de se familiariser un peu plus avec les cidres d’ici, des produits 100 % locaux, accessibles et étonnamment variés, mais encore trop méconnus.

Saviez-vous qu’il existe cinq types de cidres au Québec, le cidre tranquille, le cidre effervescent, le cidre de feu, le cidre rosé, et enfin, le fameux cidre de glace ? Ou encore qu’il est possible de faire des accords mets-cidres ou des cocktails à base de cidre ?

Encore trop méconnu par rapport à la bière ou au vin, le cidre du Québec veut faire mousser sa popularité ! Pour ce faire, les Producteurs de cidre du Québec ont lancé il y a trois ans leur Semaine­­­ du Cidre. Une semaine qui prend de plus en plus d’ampleur. « La première Semaine a été organisée un peu à la va-vite, relate Marc-Antoine Lasnier, président des Producteurs de cidre du Québec. La deuxième édition, l’année dernière, a été un véritable succès, avec plus de 120 événements. Cette année, nous sommes déjà à plus de 170 événements, et cela ne cesse d’évoluer sur notre plateforme interactive ! »