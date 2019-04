La Ville de Rigaud active son plan d’évacuation de masse

RIGAUD | Appréhendant des niveaux d’eau encore jamais vus dans la région, la Ville de Rigaud a mis en place son plan d’évacuation de masse pour les 24 prochaines heures, vendredi.

Selon les modèles de prévision des experts, le niveau de la rivière des Outaouais devrait battre le record établi lors des inondations de 2017 en atteignant les 25,15 mètres.

«On ne demande plus, on ordonne aux gens d’évacuer», a tranché Daniel Boyer, directeur du service de sécurité incendie de Rigaud.

Au cours des prochains jours, la région déjà sévèrement inondée devrait recevoir entre 20 et 40 mm de pluie, en plus de vents atteignant des pointes de 45 km/h. Au barrage de Carillon, qui régularise le débit d’eau de la rivière des Outaouais, le débit actuel de 8400 mètres cubes par seconde devrait passer à 10 400 mètres cubes par seconde, dimanche, ce qui établirait un autre record.

«Nous entrons dans une dimension inconnue. Nous sommes en train d’écrire le livre de référence pour les prochaines années. On va atteindre un niveau de crue que nous n’avons jamais eu, et qui n’est pas documenté. Comme nous ne sommes plus capables d’anticiper les conséquences, nous ne pouvons plus garantir la sécurité des citoyens», a dit M. Boyer.

Selon les estimations de la Ville, environ 125 familles se trouvent toujours dans la zone inondée. Contrairement à 2017, les autorités ne procéderont pas à des «évacuations de force».

«S’ils restent, ils seront laissés à leur sort. C’est là que les obligations de la Ville s’arrêtent. Nous ne mettrons pas à risque ceux qui ont évacué les lieux pour ceux qui choisissent de prendre une chance. Nous allons concentrer nos énergies sur les gens qui ont fait le choix de quitter la zone», a mentionné M. Boyer.

Avant l’ordre d’évacuation, 685 personnes avaient été évacuées dans la région, 233 avaient visité le centre d’aide aux sinistrés et 72 familles ont été relocalisées par la Croix-Rouge, qui demeure sur place pour venir en aide aux citoyens évacués.

L’ordre d’évacuation touche toutes les régions inondées et inondables de Rigaud, de Pointe-Fortune, de la baie de la Pointe-Séguin, de Rigaud-sur-le-Lac, de Pointe-à-la-Raquette, du secteur du chemin de l’Anse et du secteur du chemin des Outaouais.