Les choix de Tomtom

N’en jetez plus, la cour est pleine. Je ne parle pas de la neige qui nous est tombée dessus mercredi dans les Laurentides, je parle de la gêne. La gêne d’avoir choisi Washington, Tampa Bay, Pittsburgh, Winnipeg, Calgary et Nashville.

Je me suis planté. Même que Vegas aurait dû gagner. J’aurais honte si j’étais le seul. Mais un expert comme Jean-François Chaumont, qui a vu 100 matchs de hockey cette saison, qui connaît tous les joueurs et qui est un excellent « gars de beat », a, lui, frappé... un en huit. Autrement dit, les séries de la Ligue nationale ne sont pas faites pour les connaisseurs. Le connaisseur étant évidemment Chaumont.

Chaumont peut se consoler. Il me racontait qu’un certain Pascal Simard, gentil monsieur, a participé à un pool familial avant le début des séries. Les grands- parents, les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les enfants. Tout le monde.

Même qu’à la dernière minute, Pascal a décidé d’offrir à Yoshi, le chien de la famille, de participer au pool. On a montré des cartes au chien et il a choisi... sans doute en levant ou pas la queue. Ça arrive dans la vie.

C’est comme au bureau, on y retrouve Jonathan Bernier, Marc de Foy, Yvon Pedneault, deux membres du Temple de la renommée, José Théodore, Michel Bergeron et quelques autres grosses bolles, qui c’est qui a été le meilleur ? Denis Poissant. Ze boss !!!

Savez quoi ? Ça tient la route. Ça ne sera pas toujours vrai, mais si on établissait un classement des équipes depuis la date limite des transactions ou en partant du 1er mars, on réaliserait que les Blues, les Hurricanes, les Islanders, entre autres, avaient une belle erre d’aller au printemps. Les Hurricanes s’amusaient visiblement. Ils avaient le goût de jouer.

Bob des Boys l’a dit, ce qui compte, c’est la dureté du mental. Dans une ligue où la parité est presque totale, l’état d’esprit, l’enthousiasme collectif, le joueur supplémentaire qui enflamme les coéquipiers, le gardien en confiance, l’état et le nombre des blessés sont des facteurs plus importants que les statistiques et le jeu global de la saison.