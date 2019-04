Les Hurricanes et les Islanders de retour au boulot

Bien reposés, les Islanders de New York renouent avec l’action des séries éliminatoires vendredi soir en affrontant les fougueux Hurricanes de la Caroline.

L’équipe new-yorkaise a aisément franchi le premier tour grâce à un coup de balai face aux Penguins de Pittsburgh, tandis que les «Canes» se remettent de leur victoire dramatique de mercredi face aux Capitals de Washington. La troupe de Rod Brind’Amour a triomphé 4 à 3 en deuxième prolongation du septième match d’une série riche en émotions.

Séries incluses, New York a gagné ses six derniers affrontements. L'attaquant Jordan Eberle a marqué un but dans les quatre matchs face aux Penguins, ajoutant deux aides. Il peut devenir le deuxième joueur de l'histoire de la concession à marquer au moins un but dans chacun des cinq premiers matchs éliminatoires. Il rejoindrait Ray Ferraro, qui avait entamé les séries de 1993 avec huit buts et 10 points en cinq parties.

Chez les Hurricanes, le défenseur Jaccob Slavin mène les siens avec neuf points, toutes des mentions d’aide. Il s’agit d’un record de concession à ce chapitre dans une même série.

À propos des Hurricanes, ils sont devenus la 15e équipe de l’ère d’expansion à vaincre les champions en titre au tour initial. Sept des 14 derniers ayant réalisé ce fait d’armes sont passés à la ronde suivante et quatre ont atteint la finale, dont le Canadien de Montréal de 1971 qui a enlevé les grands honneurs.

La chaîne TVA Sports dès 19 h.