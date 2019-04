Les Reds s’amusent à St. Louis

Curt Casali a produit quatre points dans la victoire de 12 à 1 des Reds de Cincinnati face aux Cardinals, vendredi, à St. Louis.

Le receveur a réussi un simple productif en quatrième manche et un double de trois points en huitième. Yasiel Puig s’est aussi illustré chez les visiteurs en produisant trois points, notamment grâce à son quatrième circuit de la saison.

Eugenio Suarez, Jesse Winker, Joey Votto et Jose Peraza ont également frappé la longue balle pour les Reds.

Du côté des Cardinals, Paul Dejong a produit l’unique point.

Anthony DeSclafani (1-1) a obtenu la victoire, lui qui n’a alloué que quatre coups sûrs et trois buts sur balles en six manches, en plus de retirer six frappeurs sur des prises. Miles Mikolas (2-2) a encaissé la défaite.

Renfroe fait la différence

En frappant son cinquième circuit de la saison en neuvième manche, Hunter Renfroe a permis aux Padres de San Diego de s’imposer 4 à 3 devant les Nationals, à Washington.

Yan Gomes, avec un circuit de deux points, et Carter Kierboom, avec une longue balle en solo, ont été les meneurs chez les Nationals.

Du côté des Padres, Eric Hosmer et Manny Machado ont produit les points. Austin Hedges a également profité d’un lancer qui a échappé à Gomes pour croiser le marbre.

Craig Stammen (3-1) a obtenu la victoire tandis que Sean Doolittle a enregistré le revers.