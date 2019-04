Ludovick Bourgeois est en couple

« On est sorti ensemble de 15 à 20 ans. On a eu un petit break et ça fait un petit bout qu’on est revenus ensemble. On habite aujourd’hui ensemble », dévoile le gagnant de La Voix 5, croisé aux côtés de son amoureuse, sur le tapis rouge de la première du spectacle Alegría du Cirque du Soleil, jeudi dernier.