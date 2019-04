Max Pacioretty est heureux à Las Vegas

Malgré l’élimination des Golden Knights de Vegas au premier tour des séries éliminatoires, Max Pacioretty ne retient que du positif de sa première saison au Nevada.

«[Ma première saison à Vegas] a surpassé mes attentes», a indiqué l’ancien capitaine du Canadien de Montréal dans une vidéo diffusée sur le compte twitter de son organisation, vendredi.

«Nous avons tout ici, les meilleurs partisans, propriétaires, entraîneurs et joueurs, la température et la patinoire. C’est vraiment un privilège de jouer dans la Ligue nationale, mais plus particulièrement de jouer à Vegas. Qui aurait cru, avant la venue de l’équipe, que nous aurions dit que c’est l’un des endroits les plus prisés dans la ligue par les joueurs?»

AFP

Évidemment, Pacioretty a été questionné sur les différences entre sa vie dans la métropole québécoise et son nouvel environnement de travail.

«Je ne veux pas dire que mon temps à Montréal n’était pas bien, ce l’était, mais il y a beaucoup d’adversité, spécialement quand les choses ne se déroulent pas bien. Je devais toujours trouver des réponses et les critiques étaient souvent dirigées contre moi. Ces défis ont cependant fait de moi un meilleur joueur, un meilleur coéquipier et une meilleure personne. J’ai apprécié mon temps là-bas, mais je suis tellement heureux de jouer à Las Vegas présentement.»

Malgré ses bons mots sur Montréal, Pacioretty n’a pu s’empêcher d’envoyer une flèche à Marc Bergevin et Claude Julien.

«C’est un environnement [à Vegas] où peu importe ce qui arrive, le directeur général est la première personne à te donner une tape dans le dos et les entraîneurs font de même.»

AFP

Tourné vers le futur

À en juger les paroles de Pacioretty durant son bilan de fin de saison, il est définitivement positif pour la suite malgré la déception vécue en première ronde contre les Sharks de San Jose.

«Nous avons le sentiment que nous méritions mieux, que nous avons assez bien joué pour remporter la série et que nous aurions pu nous rendre beaucoup plus loin. Il faut cependant vivre des épreuves dans la vie pour devenir meilleur. Si nous avons cette approche comme groupe et que nous avons un bon été, l’an prochain, nous serons affamés et nous aurons une autre bonne campagne.»

Pacioretty a également profité de sa tribune pour louanger le travail de ses patrons.

«Nous n’avons pas été chercher des joueurs de location à la date limite des transactions. [Mark] Stone sera avec nous pour une longue période. Cette équipe est construite pour compétitionner année après année. C’est la vision du personnel d’entraîneurs, du directeur général et des propriétaires.»