Ozzy Osbourne se blesse en trébuchant sur une chaussure en revenant d’une pause pipi

Les médias rapportaient au début du mois qu’Ozzy Orbourne devait reporter sa tournée d’adieu car il avait subi une blessure des suites d'une chute sans toutefois élaborer sur la nature de celle-ci.

Jack Osbourne, le fils de la légende du métal, vient tout juste de fournir quelques précisions sur la chute subie par son père à son domicile le mois dernier.

Les fans d’Ozzy vous le confirmeront, c’est sûrement l’événement le moins rock n’ roll de la carrière de la légende vivante!

En entrevue avec Jim Norton de l’émission de radio Jim Norton & Sam Roberts, Jack Osbourne a raconté que son père allait bien et qu’il prenait du mieux.

Tout juste avant de raconter les circonstances de sa fameuse chute : «il a trébuché sur une chaussure avant de se mettre au lit après avoir fait pipi».

Concerts à remettre

Comme le rapporte Loudwire, l’ex-chanteur de Black Sabbath était déçu de devoir reporter ses concerts prévus en 2019 à la suite d’une opération.

Ozzy Osbourne entamera donc la tournée No More Tours 2 à compter du mois de février 2020. Le titre ironique de cette série de spectacle se veut une référence à sa première tournée d’adieu de 1992, No More Tours.

En 1995, il avait pourtant refoulé les planches pour la tournée Retirement sucks («La retraite, c’est plate»).

No More Tours 2 s’arrêtera d’ailleurs à Montréal le 16 juin 2020 avec Megadeth en première partie.