Parler à son char

Nous, ayant un certain âge certain, avons tous vécu l’extraordinaire et si enrichissante expérience de se faire royalement arnaquer par un sympathique garagiste, un mécano n’ayant aucune crainte de se salir et les mains et la conscience. Et nous étions là comme de parfaites victimes ne connaissant à peu près rien à la mécanique et encore moins à la valeur des pièces à changer. Ça coûte un bras et on ne saura jamais vraiment pourquoi. On paie et fin des émissions.