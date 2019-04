«Quel homme formidable ce Savard» –Brad Marchand

BOSTON | Brad Marchand et David Savard ont tous les deux joué pour les Wildcats de Moncton dans la LHJMQ, mais à des époques différentes. Quand Savard a fait ses débuts à Moncton, après un bref séjour avec le Drakkar de Baie-Comeau en 2007-2008, Marchand en était à sa dernière saison dans la « Q » et il avait partagé son temps entre les Foreurs de Val-d’Or et les Mooseheads de Halifax.

Savard et Marchand n’ont donc jamais tissé de liens. Et à la lumière du premier match de cette série entre les Blue Jackets et les Bruins, ils ne devraient pas devenir de grands amis.

« Non, je ne le connais pas personnellement. Mais quel homme formidable, ce Savard », a lancé Marchand après une mêlée de presse avec les journalistes de Boston.

Le numéro 63 avait encore sur le cœur une mise en échec de Savard lors de cette première rencontre. En troisième période, le Québécois a frappé la petite peste des Bruins alors qu’il se retrouvait dans une position vulnérable derrière le filet de Sergeï Bobrovsky. C’était l’une des six mises en échec de Savard dans cette rencontre.

« J’aime ça quand ça devient plus physique, a dit Savard. Ça ne me dérange pas de me retrouver contre Marchand. Avant de commencer la série, on savait qu’il chercherait un peu le trouble. C’est à nous de défendre nos joueurs. »

« Nous avons une équipe pour répondre à la robustesse des Bruins, a-t-il continué. Il n’y a pas une équipe qui aura l’avantage. Pour moi, ça fait partie de mon jeu. Et quand je me fais frapper plus souvent ou que je frappe plus souvent mes rivaux, je me sens plus engagé dans la rencontre. »

Marchand a tenté de faire perdre patience à plusieurs joueurs des Jackets. En prolongation, il a notamment brisé le bâton de Cam Atkinson avant une mise en jeu. Ça faisait partie de sa stratégie.

Une barbe et un sourire

Aux dires de Pierre-Luc Dubois, Savard représentera un joueur clé face aux Bruins.

« Ce n’est pas facile de jouer contre David, a affirmé le centre des Jackets. Il est fort physiquement, il est robuste, il bloque plusieurs tirs et il trouve des façons de frustrer plusieurs rivaux. Quand tu le vois comme ça, c’est qu’il fait bien son travail. En plus, quand il rit dans ta face avec sa grosse barbe, il doit devenir frustrant. »

John Tortorella a aussi une grande confiance en son défenseur.

« Dans le cas de Savy, nous nous attendons à de grandes choses de sa part, surtout dans notre propre territoire, a souligné l’entraîneur. Il doit utiliser son gros gabarit à son avantage. Je crois aussi que quand il joue bien défensivement et qu’il s’implique physiquement, il devient un meilleur défenseur sur le plan offensif également. Ça lui procure de la confiance. »