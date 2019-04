Trophée Jack-Adams: Craig Berube, Jon Cooper et Barry Trotz en lice

Craig Berube, des Blues de St. Louis, Jon Cooper, du Lightning de Tampa Bay, et Barry Trotz, des Islanders de New York, sont les candidats pour l’obtention du trophée Jack-Adams, remis à l’entraîneur de l’année, a annoncé la Ligue nationale de hockey (LNH), vendredi.

Promu le 19 novembre comme instructeur-chef, Berube a permis aux Blues de faire un virage à 180 degrés. Au moment de prendre les rênes de cette formation, elle croupissait au 30e rang du classement général en vertu d’une fiche de 7-9-3. Avec Berube, les Blues ont maintenu un dossier de 38-19-6, ce qui leur a permis de finir la campagne au troisième rang de la section Centrale.

Il s’agit de la première fois que Berube est en lice pour cet honneur, lui qui avait dirigé les Flyers de Philadelphie lors des saisons 2013-2014 et 2014-2015. Le pilote de 53 ans pourrait également devenir le cinquième entraîneur de l’histoire des Blues à remporter le Jack-Adams.

De son côté, Cooper a aidé le Lightning à connaître une saison historique. L’équipe de la Floride a amassé 128 points, ce qui représente la quatrième meilleure campagne de l’histoire du circuit Bettman. Les 62 victoires du Lightning constituent un record de la LNH; les Red Wings de Detroit avaient réalisé celui-ci en 1995-1996. De plus, la formation floridienne est la première de l’histoire à avoir obtenu 30 victoires à la maison et autant sur les patinoires adverses.

Cooper tentera de remporter le Jack-Adams pour une première fois, lui qui était parmi les finalistes en 2013-2014.

Finalement, Trotz en est à sa quatrième présence chez les finalistes. Il a d’ailleurs mis la main sur le trophée en 2015-2016, lorsqu’il dirigeait les Capitals de Washington.

À sa première saison avec les Islanders, il a complètement changé le système de jeu de l’équipe. En 2017-2018, elle avait accordé le plus grand nombre de buts (296) de la LNH et un an plus tard, elle en a concédé le moins (196). Il s’agit de la première fois en 100 ans qu’une équipe réussit cet exploit.

Trotz a aussi permis aux Islanders de présenter une fiche de 48-27-7 et de finir au deuxième rang de la section Métropolitaine.

Le trophée Jack-Adams sera remis le 19 juin à Las Vegas dans le cadre du gala annuel de la LNH.