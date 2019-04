Une maison de style «art déco» à vendre pour 649 000$ à Pointe-Saint-Charles

Le quartier Pointe-Saint-Charles est sans aucun doute l’un des coins les plus en vogue de Montréal en ce moment dans le domaine de l’immobilier.

De plus en plus de Montréalais choisissent de s’y installer, car les maisons y sont magnifiques (et moins chères) et que le quartier est rempli de belles adresses à découvrir.

Si vous souhaitez vous aussi vous installer à PSC, cette propriété en vente au coût de 649 000$ pourrait bien être ce que vous cherchez.

Cette charmante maison d’inspiration art déco possède trois chambres, une grande salle familiale aménagée au sous-sol et une belle grande terrasse avec un spa.

Construite en 1885, mais rénovée au goût du jour depuis, cette jolie maison en rangée est prête à vous accueillir!

