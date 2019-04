Vladimir Guerrero fils fait une entrée remarquée

Débarqué au Rogers Centre de Toronto avec un chandail des Expos de Montréal à l’effigie de son père, vendredi, le jeune porte-couleurs des Blue Jays Vladimir Guerrero fils est fin prêt à amorcer son parcours dans les ligues majeures.

Espoir le plus prometteur du baseball majeur aux yeux de plusieurs observateurs, Guerrero fils sera donc disponible pour l’affrontement prévu en soirée face aux Athletics d’Oakland. En dépit de ce changement de décor, il n’a pas l’intention de modifier sa recette du succès.

«Je vais donner mon 100 % et je devrai contrôler mes émotions. Si c’est le cas, tout ira bien. Que ce soit le niveau AAA ou les majeures, c’est le même sport. Je veux surtout aider mon équipe à gagner», a-t-il indiqué par le biais d’un traducteur en conférence de presse, ajoutant que les membres de sa famille pourraient assister à la partie du jour.

Comme il l’a bien montré avant de discuter avec les journalistes, l’athlète de 20 ans n’a pas oublié son passé montréalais. Le chandail des Expos se voulait un beau clin d’œil aux années passées au Québec et à son père Vladimir Guerrero.

«C’était pour rendre hommage à mon père. Plus jeune, je courais avec lui dans le vestiaire à Montréal et je souhaitais rappeler ces moments-là. [...] Mon père est fier de moi et il m’a dit d’offrir mon maximum, a-t-il émis. Je suis né à Montréal, au Canada, et très fier de commencer ma carrière dans ce pays.»

C’était le bon moment

Le directeur général des Jays, Ross Atkins, estime que le moment de rappeler le joueur de troisième but des Bisons de Buffalo, club-école AAA des Jays, était approprié.

«Le voir ici avec un immense sourire au visage n’a pas de prix. C’est une journée exceptionnelle pour de nombreuses raisons, a-t-il déclaré. L’environnement que nous lui offrons lui est favorable, car plusieurs ici le connaissent bien. Ils l’aideront dans sa transition entre le baseball mineur et les grandes ligues. Et ultimement, il est en santé et ce fut le facteur le plus déterminant de la décision de l’amener avec nous.»

Aussi, l’arrivée de Guerrero fils à Toronto pourrait donner un second souffle à l’organisation ontarienne, qui a connu une campagne décevante en 2018 et dont la fiche se trouve sous le seuil de respectabilité cette saison. Tous les feux des projecteurs sont dirigés vers Guerrero fils, mais en dépit de cette grande attention et des distractions possibles, Atkins n’est pas préoccupé.

«C’est spécial pour la communauté du baseball. On parle d’un Canadien, d’un Dominicain et du fils d’un membre du Temple de la renommée. [...] J’ai déjà vu quelques-uns, comme Stephen Strasburg, dont les débuts avaient été largement médiatisés, mais jamais rien comme tel, a admis le DG. Toutefois, Vladimir est conscient de comment ça se passe, il a d’ailleurs vécu une expérience à Montréal [en matchs préparatoires au Stade olympique] l’an dernier, et je ne peux l’imaginer entre de meilleures mains.»

Ainsi, si le principal intéressé accomplit bien son travail, il ne reverra plus Buffalo.

«Le plan est de le garder ici. S’il mise sur ses atouts, il obtiendra du succès. La seule chose qui pourrait l’empêcher de poursuivre sa progression, c’est s’il arrête d’être discipliné et qu’il sort de ses moyens. Cependant, je m’attends à le voir prôner la même approche, a souligné Atkins. Il aura un impact immense s’il continue de jouer comme il l’a fait.»