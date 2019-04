Vladimir Tarasenko s’est levé

L’attaquant Vladimir Tarasenko a fait résonner ses canons au bon moment, jeudi, au grand plaisir des Blues de St. Louis qui en avaient bien besoin.

Toute équipe souhaitant connaître du succès en séries éliminatoires doit obtenir la contribution de ses joueurs de premier plan et Tarasenko a répondu avec vigueur durant le premier match de la demi-finale de l’Association de l’Ouest face aux Stars de Dallas. Son doublé a permis aux siens de prendre le contrôle et d’éventuellement soutirer un gain de 3 à 2 contre des adversaires tenaces.

«Il est tellement fort sur ses pieds et s’il parvient à vous devancer, il vous sera difficile de l’arrêter. C’est définitivement un gars que vous souhaitez voir en possession de la rondelle, car il peut décocher un tir foudroyant s’il a réussi à se démarquer. Il est également capable de se faufiler dans la circulation pour saisir les retours de lancer», a commenté le défenseur Vince Dunn au quotidien «St. Louis Post-Dispatch».

Son coéquipier Ryan O’Reilly est du même avis.

«C’est fascinant de constater comment il peut faire beaucoup à partir de rien. J’ai essayé seulement de dégager la rondelle et il a réussi un jeu en se dirigeant hors l’aile avant d’inscrire un but magnifique, a-t-il dit à propos de la montée de Tarasenko vers le filet du gardien Ben Bishop, qu’il a habilement déjoué en troisième période. Il est comme ça, il fait partie des rares pouvant modifier le cours d’une rencontre en effectuant de telles manœuvres.»

«Il s’est levé pour nous placer en bonne position, ce qui nous a aidé à être plus détendus et à imposer notre style de jeu.»

Le travail d’abord et avant tout

Le principal intéressé est d’ailleurs conscient que les buts, surtout en séries et face à des clubs solides, ne viendront pas facilement. Les pièces de jeu individuelles menant à des buts ne sont pas monnaie courante. Il faut plancher avec acharnement pour marquer.

«Il n’y a pas d’espace en séries, donc nous devons trouver une façon d’aller aux endroits compliqués pour compter des buts, conserver la rondelle profondément en territoire ennemi et ne pas commettre de revirements», a expliqué Tarasenko au site NHL.com.

«J’ai évidemment inscrit un but [au troisième tiers]. C’est bien de couper vers le milieu de l’enclave, mais l’adversaire sait que je fais cela souvent. Ainsi, je dois tenter de garder la rondelle éloignée de sa portée, l’amener vers le filet et utiliser mon corps. Les bonnes choses surviendront au moment opportun», a ajouté le patineur de 6 pi et 225 lb.