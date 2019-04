AUGER, Marcel



À Montréal, le 20 avril 2019, âgé de 91 ans, est décédé M. Marcel Auger, ancien de la police provinciale et retraité de la ville de Montréal. Époux de Marguerite Roy "Margo", il repose maintenant auprès de Narcisse Auger (père) et Olivia Barbeau (mère) ainsi que sa famille et belle-famille décédées.Il laisse dans le deuil sa soeur Madeleine, sa belle-fille Sonia et son conjoint Serge, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces.Un grand remerciement à tout le personnel du centre Auclair de Montréal pour les bons soins qu'il a reçus.La famille accueillera parents et amis au complexe funérairele samedi 4 mai 2019 à compter de 14h à 17h. Une cérémonie commémorative aura lieu au salon à 17h.