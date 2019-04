RANCOURT, Marie-Paule



À Montréal, le mercredi 3 avril 2019 est décédée, à l'âge de 84 ans, Marie-Paule Rancourt, épouse de feu Pierre Desabrais.Elle laisse dans le deuil 15 neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 3 mai 2019 de 19h à 22h et dès 9h le samedi matin.Les funérailles seront célébrées le samedi 4 mai 2019, à 11h en l'église Sainte-Claire, 8615, Sainte-Claire à Montréal.