HÉBERT, Lucille née Dupont



C'est le 2 janvier dernier que notre mère est partie emprunter les chemins de traverse de l'au-delà, en laissant toute sa famille dans une profonde tristesse, nous qui l'avons tant aimée: ses enfants, feu Ginette, Lise (Gérard), France, Sylvie et Gilles (Marie-Claude); ses petits-enfants, Rock, Raphaël (Katia), Gabriel (Nancy), Charles, Roxanne, Rachelle et Aris; ses arrière-petits-enfants, Yohan, Benjamin, Livia, Méliane, Charlie, Nolan et Matteo; ainsi que tous ceux et celles qui l'ont côtoyée.Une cérémonie en sa mémoire aura lieu le samedi 4 mai à 14h30 à la426, rue St-SulpiceMontréal H2Y 2V5La famille recevra les condoléances après la cérémonie.