LABERGE (née Dubuc)

Lorraine



À Châteauguay, le 1er avril 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Lorraine Dubuc, épouse de feu M. Jean-Guy Laberge.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Jean), Yves, Denis (Louise) et Robert, ses petits-enfants Yanick, Philippe, Pierre, Michèle et Jonathan (sa mère Marlie Rivas), ses arrière-petits-enfants Mélyna, Alysons, Emma, Éliane et Mélina, son frère Denis, ses soeurs Georgette (André) et Francine, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 5 mai 2019 à compter de 11 heures, suivi d'une cérémonie commémorative à 14 heures en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD Champlain de Châteauguay pour leur dévouement et leur humanité.En sa mémoire, des dons peuvent être faits à la Société Alzheimer du Suroît.