LEWIS, Jacqueline



À Repentigny, le 16 février 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Jacqueline Lewis, épouse de feu M. Denis Chartrand.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, famille et amis.Selon ses volontés, elle a été incinérée et la mise en terre aura lieu le lundi 6 mai à 15h au Repos Saint-François d'Assise.