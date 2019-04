BOILEAU BOUCHER, Bérengère



Au Centre d'hébergement Paul-Gouin, le 24 avril 2019, est décédée, madame Bérengère Boucher, épouse de feu monsieur Henri André Boileau. Elle s'en va également rejoindre sa fille Micheline.Elle laisse dans le deuil son fils Richard et Claudette, sa fille de coeur, ses petits-enfants Benoît, Chantal, Colombe, Francis, Gabriel, Annie-Soleil et Ariane, ses arrière-petits-enfants Louis-Charles, Geneviève, Jean-Frédéric, Mathieu, Valérie, Alexis et Florence, son frère Albert Boucher ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 mai 2019 de 16h à 19h30 à laLa famille tient à remercier l'équipe de soins du CHSLD du Centre d'hébergement Paul-Gouin ainsi que celle du CLSC Villeray.